Аким Алматы попросил Президента поручить ускорить переход ТЭЦ-2 на газ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев попросил Главу государства Касым-Жомарта Токаева поручить Фонду национального благосостояния «Самрук-Казына» ускорить переход ТЭЦ-2 на газ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким отметил, что вопрос экологии беспокоит всех горожан. Один из тревожных факторов – вредные выбросы.

«В 2018 году общий выброс в окружающую среду составил 123 тысячи тонн, из них доля ТЭЦ-2 составляет 27%. В настоящее время АО «Самрук-Энерго» разрабатывает технико-экономическое обоснование, предусматривающее перевод существующей станции на газ. Реализация проекта позволит снизить долю вредных выбросов в атмосферу в 17 раз. В этой связи, учитывая социальную значимость этого проекта, прошу поручить «Самрук-Казына» ускорить прохождение всех процедур после разработки соответствующей документации», - сказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время совещания по социально-экономическому развитию Алматы с участием Главы государства.