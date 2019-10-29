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вчера 23:48
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вчера 21:00
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Аким Алматы попросил Президента поручить ускорить переход ТЭЦ-2 на газ
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев попросил Главу государства Касым-Жомарта Токаева поручить Фонду национального благосостояния «Самрук-Казына» ускорить переход ТЭЦ-2 на газ, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Аким отметил, что вопрос экологии беспокоит всех горожан. Один из тревожных факторов – вредные выбросы.
«В 2018 году общий выброс в окружающую среду составил 123 тысячи тонн, из них доля ТЭЦ-2 составляет 27%. В настоящее время АО «Самрук-Энерго» разрабатывает технико-экономическое обоснование, предусматривающее перевод существующей станции на газ. Реализация проекта позволит снизить долю вредных выбросов в атмосферу в 17 раз. В этой связи, учитывая социальную значимость этого проекта, прошу поручить «Самрук-Казына» ускорить прохождение всех процедур после разработки соответствующей документации», - сказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время совещания по социально-экономическому развитию Алматы с участием Главы государства.
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