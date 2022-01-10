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    22:34, 09 Январь 2022 | GMT +6

    Аким Алматы попал под обстрел

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Автомобиль, в котором ехал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, попал под обстрел террористов. Эту информацию подтвердил его заместитель Ержан Бабакумаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ержан Бабакумаров сообщил, что аким подробности инцидента рассказал в интервью с журналистом одного из СМИ. Сообщается, что случай произошел 6 января.

    Напомним, сегодня Бакытжан Сагинтаев навестил военнослужащего и полицейского, получивших огнестрельное ранение в местах столкновения с террористами.

    Также аким города 8 января провел рабочее совещание по вопросам нормализации жизнедеятельности города после террористических атак на мегаполис.

    В Алматы до 19 января действует чрезвычайное положение. В городе продолжается антитеррористическая операция.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Акимат ЧП-2022 Алматы Происшествия
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