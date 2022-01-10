Аким Алматы попал под обстрел

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Автомобиль, в котором ехал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, попал под обстрел террористов. Эту информацию подтвердил его заместитель Ержан Бабакумаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ержан Бабакумаров сообщил, что аким подробности инцидента рассказал в интервью с журналистом одного из СМИ. Сообщается, что случай произошел 6 января.

Напомним, сегодня Бакытжан Сагинтаев навестил военнослужащего и полицейского, получивших огнестрельное ранение в местах столкновения с террористами.

Также аким города 8 января провел рабочее совещание по вопросам нормализации жизнедеятельности города после террористических атак на мегаполис.

В Алматы до 19 января действует чрезвычайное положение. В городе продолжается антитеррористическая операция.