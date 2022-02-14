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Аким Алматы ознакомился с проблемами Турксибского района

14 Февраля 2022 14:00
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Аким Алматы ознакомился с проблемами Турксибского района

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с проблемными вопросами и перспективами развития Турксибского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

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Рабочий объезд аким города начал с отдаленного микрорайона Альмерек, где в настоящее время остро стоят вопросы, связанные с развитием социальной инфраструктуры. Он поручил в текущем году начать проектирование строительства медицинского объекта и проработать вопрос дальнейшего строительства иных социальных объектов: детского сада, спортивной и детской площадок, а также ускорить сроки проектирования строительства пристройки к школе №195 на 450 мест.

В целях обеспечения жителей качественным центральным водоснабжением и водоотведением в текущем году в микрорайоне начнется строительство второго этапа инженерных сетей. Водоснабжением планируется охватить 287 домов, водоотведением – 519.

В ходе объезда аким города осмотрел территорию стадиона «Авиатор». Спортивный объект расположился на площади трех гектаров, при этом большая часть его площади пустует. В этой связи принято решение о начале проектирования физкультурно-оздоровительного комплекса, секции которого смогут бесплатно посещать дети из мкр. Нуршашкан, Альмерек, а также жилого массива вокруг аэропорта. Особое внимание также уделят модернизации действующего стадиона: будут проведены работы по строительству беговой дорожки с обустройством зрительных трибун и раздевалок.

Глава мегаполиса также ознакомился с планами по использованию территории нефункционирующего бывшего ведомственного детского сада по ул. Огарева, площадь земельного участка которого составляет более двух гектаров. В настоящее время идет проектирование строительства государственного современного детского сада и детского центра развития и творчества вместимостью на 160 мест каждый. Учитывая, что на данном микроучастке расположен только один государственный детский сад №185 на 280 мест с очередностью около 400 детей, акимом города дано поручение завершить проектные работы для дальнейшей реализации уже до конца третьего квартала текущего года.

В микрорайоне Кайрат Ерболат Досаев ознакомился с ходом строительства 41 многоквартирного жилого дома, общеобразовательной школы на 1500 ученических мест, а также с проектированием поликлиники и детского сада. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию школу, завершить строительство домов и приступить в этом году к строительно-монтажным работам по поликлинике и детскому саду.

Особое внимание было уделено вопросам водоснабжения и канализации. В прошлом году здесь были завершены основные работы по строительству сетей водоснабжения и канализации. Однако на сегодня около 200 домов еще не вошли в проект. Управлению энергоэффективного и инфраструктурного развития города поручено завершить работу по подключению к сетям абонентов, осуществить разработку проектно-сметной документации до июля текущего года и приступить к строительству инженерных сетей.

Ерболат Досаев посетил школу-гимназию №59 с государственным языком обучения, построенную еще в 30-х годах. В настоящее время при проектной мощности 860 мест обучается 1251 ученик. В феврале текущего года проектная документация на реконструкцию с пристройкой к школе-гимназии получила заключение государственной экспертизы. Управлению комфортной городской среды дано поручение при осуществлении реконструкции расширить соответствующую территорию для обустройства спортивной площадки.

Аким города также ознакомился с ходом строительства домов в рамках реновации ветхого жилья. В квадрате улиц Сауранбаева, Молдагалиева, Чернышевского, Толстого было снесено четыре дома, построено три, продолжается строительство семи домов. В целом 606 домов Турксибского района подпадают под программу реновации, что составляет 50% от общего количества ветхого жилья Алматы.

В ходе объезда были также презентованы проекты по благоустройству района, в том числе по реконструкции сквера, расположенного возле Дома школьников, и созданию новых рекреационных зон.

Ранее Ерболат Досаев побывал в Наурызбайском и Алатауском районах.



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#Акимат   #Ерболат Досаев   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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