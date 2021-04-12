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    13:29, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Аким Алматы ознакомился с ходом строительства социальных объектов

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда посетил ряд микрорайонов, где строится инженерная и социальная инфраструктура, а также ознакомился с проектами по благоустройству территорий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В своем аккаунте в Instagram аким мегаполиса отметил важность обновления и укрепления инженерной инфраструктуры.

    «В мкр-не Музтау строятся распределительные сети, в текущем месяце уже приступим к подключению домов к системе водоснабжения и водоотведения. Посетил стройплощадки пожарного депо и единой дежурно-диспетчерской службы», - написал Бакытжан Сагинтаев.

    Аким Алматы также посетил школу №54, где проводится реконструкция и ввод новых дополнительных мест. На стадии завершения работы в Доме социальных услуг, где горожане смогут получать консультации по 50 различным вопросам в области занятости, жилья и др. по принципу «одного окна».

    Также в Алатауском районе продолжается строительство новых теннисного центра с 14 кортами (4 крытых, 10 открытых) и центра настольного тенниса с крытым мини-футбольным полем, а также мечети на 12 тысяч мест в мкр-не Алгабас. Принято решение провести реконструкцию велотрека в Центральном парке культуры и отдыха.

    Вместе с тем, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил усилить контроль за качеством строительства, провести работы по облагораживанию уличного пространства. На особом контроле - ремонт дорог по улице Толе би.


    Теги:
    Дороги Акимат Строительство Общество Алматы ЖКХ Благоустройство
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