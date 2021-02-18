Аким Алматы ответил на жалобы о грязных улицах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ответил на жалобы жителей касательно грязных улиц, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Жители Алатауского и Наурызбайского районов ранее в соцсетях пожаловались на грязные улицы и сняли на видео застрявшие автомобили, в том числе и службы скорой помощи.

Бакытжан Сагинтаев в ходе отчетной встречи с населением прокомментировал ситуацию в районах.

«Мы в конце прошлого года завершили работы по прокладке водопровода и водоотведения, и в зимний период мы не можем заасфальтировать. В этом году зима такая теплая, весь февраль тепло, плюсовая температура и жижа. В то же время бетонные заводы еще не работают, то есть мы не можем еще начать. Большое дело сделали, основное завершили, сейчас надо пройти через это. С середины марта начнется асфальтирование. Деньги все есть, подрядчики наготове, ждут, когда начать работу. Но без соответствующего материала они тоже не могут начать. Техника есть, но асфальта нет. Если асфальта нет, то чем они будут делать. Просьба с пониманием отнестись к этому. В Наурызбайском у нас тоже был случай. В декабре прокладку закончили, там тоже жижа появилась, машины там застревали. Мы бросаем щебень, чтобы пройти этот сезон», - ответил аким.

Ранее жители Наурызбайского района пожаловались на грязные дороги. Они сняли на видео машины, застрявшие в грязи. Кроме того, жителей Алатауского района возмутили видео с машиной скорой помощи, которая застряла в грязи.