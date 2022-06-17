17 Июня 2022 16:24

Аким Алматы ответил на просьбу жителей разбить парк вместо кладбища «Кенсай-3»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители микрорайона Думан в Алматы выступили против строительства кладбища «Кенсай 3». Они просят на этом месте разбить парковую зону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу сказать, что вопрос непростой. Мы над этим работаем, чтобы была возможность как-то решить. Но, как бы неуместно сказать, все там будем. К сожалению, потенциал «Кенсай-2» уже почти исчерпан. Другие кладбища в Баганашыле, Бурундае тоже загружены. Мы сейчас работаем совместно с Алматинской областью, чтобы найти участок. Не так просто в городе найти 100 га земли для того, чтобы построить новое кладбище. Я этот вопрос уже слышал, сам ездил туда несколько раз. Если получится, то будем это делать (парковую зону - прим.ред.). Пока не хотел бы заглядывать в будущее, но мой заместитель занимается этим вопросом. Надеемся, что к началу июля у нас какая-то информация будет», - ответил аким на встрече с жителями Медеуского района.

Ранее в акимате сообщили , что южнее микрорайона Думан, восточнее кладбища «Кенсай» был выделен участок площадью 92,08 га для организации кладбища смешанного типа.