Аким Алматы отменил строительство общежития после просьб горожан

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прислушался к жителям Ауэзовского района и принял решение на участке, предназначавшемся под девятиэтажное общежитие, построить детский сад и спортивные площадки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С просьбой пересмотреть планы по строительству общежития в мкр. Алтын бесік Ауэзовского района жители обратились во время отчетной встречи акима Алматы 17 февраля. В своем обращении они пригласили главу города на место планируемого строительства.

«Выехав на место, принял решение отменить постановление о предоставлении земельного участка под общежитие Алматинского технологического университета. Для студенческого дома в ближайшее время подберем другой подходящий участок», — написал в Instagram Бакытжан Сагинтаев.

По его словам, на встрече с жителями принято общее решение — построить на этом месте детский сад на 120 мест, спортивные и воркаут-площадки.

«Родители высказали пожелание о создании центров дополнительного обучения и развития для детей. С этой целью откроем здесь по опыту социальных клубов «Шыңға Өрлеу» бесплатные кружки и спортивные секции», — отметил аким Алматы.

В ходе рабочего выезда в Ауэзовский район аким города также осмотрел пустующие участки микрорайона, находящиеся в зонах, запрещенных для строительства. Здесь планируется создать благоустроенные зеленые общественные пространства.

Напомним, после обращения жителей, проживающих по проспекту Назарбаева, решением акима Алматы Бакытжана Сагинтаева было остановлено строительство ЖК.

Ранее общественный резонанс вызвала информация о строительстве общежития КазНПУ имени Абая в парке Горького.