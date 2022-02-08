Аким Алматы отменил ремонт проспекта аль-Фараби стоимостью два млрд тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев отменил ремонт проспекта аль-Фараби стоимостью 2 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мною принято решение о перераспределении ранее запланированных 2 млрд. тенге на средний ремонт проспекта аль-Фараби от ВОАД до улицы Саина на строительство и ремонт дорог в особо нуждающихся районах города, где сегодня нет или имеется некачественное дорожное полотно. Работа по поиску резервов будет продолжена», - сказал аким Алматы Ерболат Досаев на расширенном заседании Правительства с участием Президента.

Кроме того, в рамках плана комплексного развития «Жаңа Алматы» в мегаполисе будет построено не менее 100 км новых дорог.

В 2022 году будут завершены работы по продлению двух развязок города и улицы Ауэзова.

«Запуск двух новых станций метро планируется на май месяц. Это позволит увеличить пассажиропоток ежедневно с 30 до 86 тысяч человек», - сказал аким Алматы.