18 Мая 2022 16:52

Аким Алматы отчитался Президенту о мерах по стабилизации цен на продовольственные товары

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима города Алматы Ерболата Досаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства заслушал отчет о социально-экономической ситуации в Алматы за январь-апрель текущего года. Краткосрочный экономический индикатор за данный период вырос до 107,6 %, рост инвестиций в основной капитал составил 21,3 %. Полное восстановление темпов роста экономики города после январских событий ожидается в начале второго полугодия.

Президенту были представлены приоритеты, определяющие основные направления развития Алматы до 2030 года.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о мерах по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. В частности, обеспечиваются поставки раннеспелых овощей в межсезонье, с 11 до 15 млрд тенге увеличен стабилизационный фонд.

Главе государства было доложено о ходе исполнения его поручений по возмещению ущерба пострадавшим субъектам малого и среднего бизнеса. На сегодня одобрено 1556 заявок на сумму 13,9 млрд тенге. 97 % пострадавших субъектов МСБ восстановили свою работу после январских событий.

Президент был ознакомлен с планами по расширению индустриальной зоны Алматы для привлечения частных инвестиций.

Ерболат Досаев рассказал об исполнении поручения Главы государства по недопущению уплотненного строительства и развитию социальной инфраструктуры в городе. Также были представлены основные положения программы реконструкции системы ливневой канализации Алматы до 2025 года.

По итогам встречи Президент дал ряд конкретных поручений.