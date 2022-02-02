Аким Алматы обсудил с бизнесом вопросы ускорения выплаты по возмещению ущерба

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким города Алматы Ерболат Досаев встретился с предпринимателями и представителями бизнеса, пострадавшим во время трагических январских событий, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее Региональная комиссия выявила недоработки в механизме по возмещению ущерба и внесла свои конкретные предложения. Предложения акимата 1 февраля 2022 года в оперативном порядке были согласованы с Министерством национальной экономики РК и одобрены на уровне правительственной комиссии. Сегодня будут внесены соответствующие изменения и дополнения в правила возмещения ущерба.

Основные улучшения касаются имущественного вреда по товарно-материальным ценностям, теперь предусмотрен механизм возмещения ущерба также по поврежденному недвижимому, движимому имуществу, утраченному и не подлежащему восстановлению оборудованию по упрощенному механизму с предельной суммой выплат до 5 млн тенге. Это позволит значительно расширить охват пострадавших субъектов бизнеса и ускорить выплату компенсации. Также наряду со средствами из государственного бюджета теперь предусматриваются выплаты из частных средств фондов. Работа по совершенствованию процесса по выплате компенсации продолжается.

Напомним, что пострадавших предпринимателей также освободят от коммунальных расходов на 3 месяца, арендаторов коммунальной собственности города – от арендной платы на 6 месяцев. Дополнительно по городской программе «Almaty Business-2025» бизнесменам предоставят льготный займ на пополнение оборотных средств до 10 млн тенге под 2% годовых на 12 месяцев под залог либо частичную гарантию СПК «Алматы». В ТОО «Алматы финанс» и ТОО «МФО Алматы» пострадавшим предпринимателям предоставят отсрочку по погашению основного долга, отменят штрафы и пени на срок до 180 дней.