7 Июля 2022 21:11

Аким Алматы объяснил замену бордюров и ремонт дорог в центре города

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что в этом году будет отремонтировано 200 км дорог. По его словам, качество нового асфальта будет выдерживать нагрузки в два раза дольше и прослужит не меньше 10 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге в СЦК журналист спросила у акима: «Некоторые жители жалуются на то, что в городе снимают нормальный асфальт и убирают целые бордюры. Скажите, почему так происходит? Существует ли в городе единый стандарт дорожных работ?».

«Это очень злободневный и актуальный вопрос. Хочу сказать, что средний ремонт дорог, не ямочный, предполагает восстановление первоначальных характеристик дорог на периодической основе. В среднем у нас согласно стратегическим нормам нужно делать каждые пять лет (ремонт - прим. авт.). Но мы не выдерживаем 5 лет, мы гораздо дольше держим дороги. В этом году на 224 улицах будет отремонтировано 200 км дорог, из них 19 улиц, протяженностью 57 км - это магистральные», - сказал аким.

Е. Досаев отметил, что многие эти дороги в последний раз ремонтировались в 2009-2014 годах.

«Сегодня мы уже выпали из графика пятилетнего срока. Поэтому мы считаем, что эта работа необходима и она соответствует действующим нормативам… Качество нынешнего асфальтобитума не предполагает эксплуатации более пяти лет. Мы в Алматы начали три пилотных проекта с добавками полимеров. Это означает, что дороги будут выдерживать нагрузки в два раза дольше, то есть не меньше 10 лет. Стоимость 1 км дороги вырастет в среднем чуть больше чем на 20%, но я думаю, что очень важный фактор, чтобы мы 10 лет ничего не ремонтировали… Я думаю, что к декабрю мы получим необходимые результаты, а со следующего года город намерен строить более хорошие дороги», - заявил аким.

Глава мегаполиса также ответил на вопрос касательно замены «нормальных» бордюров на новые.

«Хочу объяснить очень четко: гранитные бордюры в Алматы не меняются, они на 99% сохраняются. Во время ремонта дорожного полотна они вынимаются, а после обратно ставятся. По бетонным бордюрам есть вопросы. К сожалению, их срок эксплуатации гораздо короче. Выбоины, испорченные, разломанные и так далее. Но замена таких бордюров во время ремонта, в зависимости от необходимости, заложена в смете… Если жители Алматы столкнулись с такими фактами, если они действительно считают, что хорошие бордюры несправедливо заменяются либо ремонт неправильно производится, то акимат готов откликнуться и принять необходимые меры. Но мы считаем, что объем средств, которые выделяются на восстановление и строительство новых дорог в Алматы, недостаточен. Мы на следующие три года будем пересматривать нашу программу, надо строить больше и хороших дорог», - добавил Е.Досаев.