Аким Алматы назвал причины роста цен на продукты питания

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал вопрос продовольственной инфляции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница Бостандыкского района на встрече с акимом заявила, что в городе постоянно растут цены на основные продукты питания.

«К примеру, рис в начале года стоил 230 тенге, сейчас 470. Гречка стоила 540, сейчас на 100-150 тенге дороже. Какие меры принимает акимат для сдерживания роста цен в городе?» - поинтересовалась она.

«Для нас это является самым главным вызовом в этом году. Вчера Глава государства в городе Конаеве сказал, что у нас продовольственная инфляция дошла до 20 %. Здесь есть много факторов. Это геополитические события и объективные причины в виде подорожания ГСМ. Город много импортирует. Сейчас мы договариваемся с регионами. Нас поддержала Алматинская область, районы по овощам и рису. Мы предварительно договорились с Правительством. Со стороны города до конца года мы договорились по реализации социально значимых продуктов питания в объеме 85 тысяч тонн по фиксированным ценам. Достигнута договоренность по зерну и подсолнечному маслу. По вопросу обеспечения сахара, гречки и риса мы предусмотрели 6,4 млрд тенге. Сейчас Минторговли договаривается о единых ценах и наш город получит свою квоту», - ответил Ерболат Досаев.

Он добавил, что главной проблемой несправедливого ценообразования остаются посреднические схемы.

«Основными поставщиками города являются базары. У нас подготовлен комплекс мер, которые мы планируем к реализации с января следующего года. Основная задача убрать посредников из цепочки поставок. Сегодня они накручивают от 40-50 % только в городе», - отметил градоначальник.