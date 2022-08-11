Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Аким Алматы назвал причину частого отключения электроэнергии в городе
11 Августа 2022 13:49

Аким Алматы назвал причину частого отключения электроэнергии в городе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Дасаев сообщил, что в некоторых домах часто отключают электроэнергию из-за изношенности сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница Ауэзовского района на встрече с акимом города отметила, что в течение месяца участились случаи отключения электроэнергии в микрорайоне Достык.

«Почему нам каждый день в одно и то же время отключают свет?», - поинтересовалась она.

«Мне тоже отключают. Я живу в квартире, и мне тоже отключают ежедневно по несколько раз. Я знаю точно, что у «Алатау Жарык Компаниясы» это проблема - состояние сетей. Эта проблема по всему городу. Средний износ сетей по городу составляет 60%. На сегодня «Алатау Жарық Компаниясы» готовит планы по модернизации, попробуем в следующем году приступить к их реализации», - отметил аким.

Ранее Ерболат Досаев заявил , что недавно компанию «Алатау Жарық Компаниясы» вернули в государственную собственность.


Новости по теме
Около 70% студентов в Алматы - приезжие
Полицейские возвращают алматинцам похищенные у них и изъятые в Бишкеке гаджеты
Наркотики в детском питании и игрушках ввозят в РК
Читайте также
Мониторинговая группа проверяет вузы перед новым учебным годом в Алматы
Западно-казахстанские предприятия задолжали работникам 125 млн тенге по зарплате
Родителей особенных детей в столице бесплатно обучат оказанию первой помощи
Нормы шумоизоляции нарушены в ряде новостроек Акмолинской области и столицы
Около 70% студентов в Алматы - приезжие
Ремонт газопровода «Карталы-Рудный» завершили в Костанайской области
Ажиотаж с сахаром: приходят семьями, покупают и возвращаются снова – директор торговой сети
Штрафовать за табачные изделия без цифровой маркировки будут в РК
Популярное
1 Ушедший в отставку из-за коррупции подчиненного чиновник назначен замакима Атырауской области
2 Бакытгуль Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения
3 Семье погибшей Мадины Ерланкызы окажут материальную помощь
4 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Актобе и Атырау
5 Суд над замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой начался в Атырау

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив