11 Августа 2022 13:49

Аким Алматы назвал причину частого отключения электроэнергии в городе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Дасаев сообщил, что в некоторых домах часто отключают электроэнергию из-за изношенности сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница Ауэзовского района на встрече с акимом города отметила, что в течение месяца участились случаи отключения электроэнергии в микрорайоне Достык.

«Почему нам каждый день в одно и то же время отключают свет?», - поинтересовалась она.

«Мне тоже отключают. Я живу в квартире, и мне тоже отключают ежедневно по несколько раз. Я знаю точно, что у «Алатау Жарык Компаниясы» это проблема - состояние сетей. Эта проблема по всему городу. Средний износ сетей по городу составляет 60%. На сегодня «Алатау Жарық Компаниясы» готовит планы по модернизации, попробуем в следующем году приступить к их реализации», - отметил аким.

Ранее Ерболат Досаев заявил , что недавно компанию «Алатау Жарық Компаниясы» вернули в государственную собственность.