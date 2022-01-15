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Аким Алматы навестил пострадавших во время беспорядков

15 Января 2022 13:35
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Аким Алматы навестил пострадавших во время беспорядков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда побывал в одной из клинических больниц города, где лежат пострадавшие от рук бандитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Аким города поблагодарил пострадавших за мужество и самоотверженность при выполнении служебного долга. Всем оказываются меры поддержки.

«Б. Сагинтаев от имени алматинцев поблагодарил всех, кто в эти дни стоял на защите интересов и ценой своего здоровья и жизни обеспечил безопасность города. Сегодня Алматы восстанавливается после нанесенных разрушений и постепенно возвращается в привычное русло жизнедеятельности», - отметили в пресс-службе акимата.

Ранее аким навестил многодетную семью, в которой погибла четырехлетняя Айкоркем Мелдехан и выразил соболезнование. Сообщалось, что семье оказана материальная помощь и будет предоставлена трехкомнатная квартира. Также он посетил объекты торговли и общепита, разрушенные и разграбленные мародерами и сообщил, что все потери МСБ будут компенсированы, торговые залы будут восстановлены.

Бакытжан Сагинтаев также посетил редакции СМИ, подвергшихся нападению террористов. На встрече с коллективом ТК «Алматы» он выразил соболезнование в связи со смертью водителя Муратхана Базарбаева, погибшего при исполнении служебных обязанностей. Его семье будет оказана материальная помощь и выделена трехкомнатная квартира.


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#Алматы   #Акимат   #Общество   #Бакытжан Сагинтаев   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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