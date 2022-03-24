РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:44, 23 Март 2022 | GMT +6

    Аким Алматы намерен модернизировать инфраструктуру системы здравоохранения

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев посетил один из медицинских центров в Бостандыкском районе и рассказал о планах по модернизации инфраструктуры системы здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Во время встречи с коллективом аким отметил высокое качество услуг медицинского центра и важность частного инвестирования в сферу здравоохранения.

    «Модернизация инфраструктуры системы здравоохранения нашего города в предстоящие три года – один из приоритетов в моей работе. К сожалению, у нас за последние годы не появилось ни одной новой многопрофильной больницы, которая бы соответствовала всем современным стандартам. Думаю, что мы сможем изменить ситуацию, но для этого нужно время. В предстоящие три года необходимо совместно провести системную работу», – подчеркнул глава города.


    Теги:
    Здравоохранение Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:58
    Казахстанцу понадобилось меньше минуты для выхода в 1\4 финала Азиады по борьбе куреш
    Сегодня, 08:55
    Первые медали разыграют на XIX Азиатских играх в турнире по боксу
    Сегодня, 08:35
    Девять человек погибли в результате наводнений во Вьетнаме
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!