Аким Алматы намерен модернизировать инфраструктуру системы здравоохранения

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев посетил один из медицинских центров в Бостандыкском районе и рассказал о планах по модернизации инфраструктуры системы здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Во время встречи с коллективом аким отметил высокое качество услуг медицинского центра и важность частного инвестирования в сферу здравоохранения.

«Модернизация инфраструктуры системы здравоохранения нашего города в предстоящие три года – один из приоритетов в моей работе. К сожалению, у нас за последние годы не появилось ни одной новой многопрофильной больницы, которая бы соответствовала всем современным стандартам. Думаю, что мы сможем изменить ситуацию, но для этого нужно время. В предстоящие три года необходимо совместно провести системную работу», – подчеркнул глава города.