Аким Алматинской области проголосовал на выборах

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Глава Алматинской области Марат Султангазиев отдал свой голос на выборах в Мажилис и маслихаты. Он проголосовал на избирательном участке №949, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня я реализовал свое право и проголосовал на выборах. Нужно отметить, что эти выборы особенные, так как проходят по смешанной системе. Сегодня жители Алматинской области активно участвуют в процессе голосования. На выборах важен каждый голос», - сказал Марат Султангазиев.

Он призвал каждого жителя региона выполнить свой гражданский долг.

«Я думаю, если человек заботится о будущем своей страны, то он должен выразить свою гражданскую позицию – в первую очередь через участие в выборах. По итогам выборов сформируется новое поколение политиков. Это связано с тем, что среди кандидатов много молодежи и тех, кто ранее не участвовал в выборах», - отметил М. Султангазиев.

В заключение аким поздравил жителей с наступающим праздником Наурыз и призвал принять участие в голосовании.