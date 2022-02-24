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Аким Алматинской области анонсировал кадровые перестановки в Талдыкоргане

24 Февраля 2022 18:40
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Аким Алматинской области анонсировал кадровые перестановки в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Аким Алматинской области Канат Бозумбаев отметил, что общая картина состояния базаров и рынков в Талдыкоргане оставляет желать лучшего. По этой причине планируется перестройка работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я еще не знаком со всеми проблемами города, очевидно, что будут произведены кадровые изменения», - сказал Канат Бозумбаев в ходе пресс-конференции на информационной площадке «Jetisy Media».

Кроме того, глава региона отметил, что намечаются изменения в генплане областного центра.

Ранее аким области рассказал о январских событиях, о строительстве атомной электростанции в Казахстане, о развитии туризма в Алматинской области.

Кроме того, сообщалось, что в области планируется обеспечить работой 400 человек на проекте по добыче вольфрамовой руды.


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#Алматинская область   #Госслужба  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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