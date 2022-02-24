Аким Алматинской области анонсировал кадровые перестановки в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Аким Алматинской области Канат Бозумбаев отметил, что общая картина состояния базаров и рынков в Талдыкоргане оставляет желать лучшего. По этой причине планируется перестройка работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я еще не знаком со всеми проблемами города, очевидно, что будут произведены кадровые изменения», - сказал Канат Бозумбаев в ходе пресс-конференции на информационной площадке «Jetisy Media».

Кроме того, глава региона отметил, что намечаются изменения в генплане областного центра.

Ранее аким области рассказал о январских событиях, о строительстве атомной электростанции в Казахстане, о развитии туризма в Алматинской области.

Кроме того, сообщалось, что в области планируется обеспечить работой 400 человек на проекте по добыче вольфрамовой руды.