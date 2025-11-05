Аким Алматы проверил строительство подстанции «Тұздыбастау»

Он проверил ход работ и обсудил вопросы ввода в эксплуатацию и обеспечения энергетической стабильности развивающихся территорий города.

Фото: акимат Алматы

Подстанция «Тұздыбастау» мощностью 110/10-10 кВ строится для надежного энергоснабжения Турксибского и Медеуского районов, а также прилегающих населенных пунктов Алматинской области. Реализация проекта обеспечит подключение новых жилых массивов, социальных объектов и производственных зон, снизит нагрузку на действующие сети и повысит резерв мощности.

— Развитие инженерной инфраструктуры — основа устойчивого роста города. Подстанция «Тұздыбастау» позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение новых кварталов и повысит надежность сетей. Важно завершить все работы в срок и качественно, — отметил аким Алматы Дархан Сатыбалды.

Фото: акимат Алматы

В рамках проекта построили закрытую подстанцию 110/10-10 кВ, проложили кабельную линию 110 кВ протяженностью 7,8 км, распределительные кабельные линий 10 кВ общей протяженностью свыше 14 км.

Работы на объекте завершили. Сейчас ведутся финальные пусконаладочные мероприятия и испытания оборудования. Ввод подстанции «Тұздыбастау» позволит повысить устойчивость энергосистемы Алматы и обеспечить запас мощности для перспективного развития новых территорий.