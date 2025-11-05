РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:50, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Аким Алматы проверил строительство подстанции «Тұздыбастау»

    Дархан Сатыбалды в ходе объезда посетил объект строительства подстанции «Тұздыбастау», передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Алматы.

    Аким Алматы проверил строительство подстанции «Тұздыбастау»
    Фото: акимат Алматы

    Он проверил ход работ и обсудил вопросы ввода в эксплуатацию и обеспечения энергетической стабильности развивающихся территорий города.

    Аким Алматы проверил строительство подстанции «Тұздыбастау»
    Фото: акимат Алматы

    Подстанция «Тұздыбастау» мощностью 110/10-10 кВ строится для надежного энергоснабжения Турксибского и Медеуского районов, а также прилегающих населенных пунктов Алматинской области. Реализация проекта обеспечит подключение новых жилых массивов, социальных объектов и производственных зон, снизит нагрузку на действующие сети и повысит резерв мощности.

    — Развитие инженерной инфраструктуры — основа устойчивого роста города. Подстанция «Тұздыбастау» позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение новых кварталов и повысит надежность сетей. Важно завершить все работы в срок и качественно, — отметил аким Алматы Дархан Сатыбалды.

     

    Аким Алматы проверил строительство подстанции «Тұздыбастау»
    Фото: акимат Алматы

    В рамках проекта построили закрытую подстанцию 110/10-10 кВ, проложили кабельную линию 110 кВ протяженностью 7,8 км, распределительные кабельные линий 10 кВ общей протяженностью свыше 14 км.

    Работы на объекте завершили. Сейчас ведутся финальные пусконаладочные мероприятия и испытания оборудования. Ввод подстанции «Тұздыбастау» позволит повысить устойчивость энергосистемы Алматы и обеспечить запас мощности для перспективного развития новых территорий.

     

    Теги:
    Дархан Сатыбалды Алматы Благоустройство
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают