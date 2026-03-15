    11:31, 15 Март 2026 | GMT +5

    Аким Алматы проголосовал на республиканском референдуме

    Аким Алматы Дархан Сатыбалды принял участие в голосовании на республиканском референдуме по проекту новой Конституции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: акимат Алматы

    Глава мегаполиса проголосовал на избирательном участке, расположенном в НИШ.

    Голосование в Алматы проходит в соответствии с требованиями законодательства. Итоги будут подведены после завершения работы участков.

    Отметим, 15 марта в Казахстане стартовал республиканский референдум по проекту новой Конституции. Избирательные участки открылись в 07:00 по времени Астаны и будут работать до 20:00. 

    О том, как началось голосование по референдуму о принятии новой Конституции Республики Казахстан в Алматы, читайте здесь. Всего в городе функционируют 653 избирательных участка.

    Камшат Абдирайым
    Сейчас читают