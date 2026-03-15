Аким Алматы проголосовал на республиканском референдуме

Глава мегаполиса проголосовал на избирательном участке, расположенном в НИШ.

Фото: акимат Алматы

Голосование в Алматы проходит в соответствии с требованиями законодательства. Итоги будут подведены после завершения работы участков.

Отметим, 15 марта в Казахстане стартовал республиканский референдум по проекту новой Конституции. Избирательные участки открылись в 07:00 по времени Астаны и будут работать до 20:00.

Всего в городе функционируют 653 избирательных участка.