11:31, 15 Март 2026 | GMT +5
Аким Алматы проголосовал на республиканском референдуме
Аким Алматы Дархан Сатыбалды принял участие в голосовании на республиканском референдуме по проекту новой Конституции, передает корреспондент агентства Kazinform.
Глава мегаполиса проголосовал на избирательном участке, расположенном в НИШ.
Голосование в Алматы проходит в соответствии с требованиями законодательства. Итоги будут подведены после завершения работы участков.
Отметим, 15 марта в Казахстане стартовал республиканский референдум по проекту новой Конституции. Избирательные участки открылись в 07:00 по времени Астаны и будут работать до 20:00.
О том, как началось голосование по референдуму о принятии новой Конституции Республики Казахстан в Алматы, читайте здесь. Всего в городе функционируют 653 избирательных участка.