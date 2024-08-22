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    17:06, 22 Август 2024 | GMT +6

    Аким Алматы поручил разобраться с поставщиками программы Damubala

    Ерболат Досаев
    Фото: акимат Алматы

    В Алматы наведут системный порядок с программой Damubala. Останутся лишь поставщики, предоставляющие добросовестные услуги. Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев на встрече с населением Медеуского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Аким отметил, что Алматы — единственный регион в стране, который в достаточном объеме выделил деньги на программу Damubala.

    — Многие свернули программу. У нас выделено на город почти 16,5 млрд тенге.  Мы последовательно продолжаем поддерживать эту программу и надеемся, что еще улучшим ее, — сказал аким, отвечая на вопросы населения.

    Также он отметил, что при переходе с платформы «Артспорт» на платформу Damubala остались старые ваучеры, которые будут действовать до конца этого года.

    — В новом году будут новые ваучеры, в которых будет системный порядок, и предприниматели, которые оказывают добросовестные услуги. Я с удовольствием поддержу программу и найду, если это необходимо, дополнительные финансовые источники, чтобы расширить программу Damubala. Мы вторую половину прошлого года и этот год пытаемся найти качественных поставщиков услуг, — продолжил аким.

    Также глава города поручил управлению финансов и акимату Медеуского района разобраться с вопросами касательно выплаты денег предпринимателям, поставщикам услуг по программе Damubala, которые они озвучили на встрече акима с населением района.

    — Мы до конца августа проведем все акты — сверки и выплаты будем производить, — сказал  аким района Еркебулан Оразалин.

    В апреле 2023 года в рамках децентрализации в районные акиматы была передана реализация государственного творческого и спортивного заказа по программе Damubala.

    Теги:
    Регионы Казахстана Дети Регионы Образование Акимат Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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