Аким Алматы ознакомился с проектами формирования пяти полицентров города

Программа развития Алматы и Генеральный план города до 2040 года предполагают переход от моноцентричной модели развития к полицентричной.

Главе города был представлен проект формирования пяти ключевых полицентров — современных общественно-деловых кластеров, призванных перераспределить деловую активность, снизить нагрузку на центральные районы города и создать полноценные точки роста по всему мегаполису.

Полицентр «Северный» — территория, прилегающая к железнодорожной станции «Алматы-1». В этом полицентре будет активно развиваться сфера услуг, в застройках первые этажи будут переданы в аренду малому бизнесу, предусмотрены скверы, места отдыха вдоль БАКа, рощи Баума.

Фото: аким Алматы

Следующая зона — полицентр «Западный», будет расположена в районе нового железнодорожного вокзала Алматы-3 и транспортного хаба в пос. Боралдай. Здесь будет проведена вся необходимая инфраструктура, в том числе вокруг этнографического парка «Сакские курганы». Планируется построить линейный рекреационный парк площадью 90 га, новый многопрофильный больничный комплекс и другое.

«Юго-западный» полицентр — в районе пр. Райымбека и пробиваемой улицы Алатау. Здесь разместятся мини-промышленные парки, объекты торговли и логистики, административно-деловые центры.

«Исторический центр» — часть Медеуского района, «золотой квадрат» в границах улиц Байтурсынова — проспект Абая — Зенкова — Жибек Жолы. Здесь не будет промышленных предприятий, а здания историко-культурной значимости будут отреставрированы.

Пятая зона — полицентр «Восточные ворота». Это район Талгарского и Кульджинского трактов. Здесь расположится логистический хаб Алматы.

Фото: акимат Алматы

В свою очередь, аким города подчеркнул, что каждый полицентр должен развиваться комплексно, с учетом социальной инфраструктуры, зон отдыха и якорных проектов, привлекающих людей и бизнес.

— Необходимо доработать проекты, чтобы не было преобладания жилья и через 5 лет данные районы не превратились в спальные. Те же парки, торговые центры, офисы должны быть предусмотрены на этапе планирования. Важно создать сбалансированную среду, где люди не только живут, но и работают, отдыхают, проводят досуг, чтобы районы были по-настоящему комфортными и живыми, — отметил Дархан Сатыбалды.

Ранее мы писали, когда в Алматы запустят центр, который поможет избавиться от пробок.