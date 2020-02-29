Аким Актюбинской области: 1 марта - это день казахстанского патриотизма, единства и дружбы

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в здании Ассамблеи народа Казахстана Актюбинской области прошло культурно-массовое мероприятие ко Дню благодарности «Мың алғыс саған қазақ елі!» с участием членов этнокультурных объединений, общественности и молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С торжественной речью к жителям региона обратился аким области Ондасын Уразалин.

«День благодарности уникален тем, что демонстрирует единство, солидарность и дружбу этносов, проживающих в нашей стране. Это день оказания почета каждого гражданина страны друг другу. На пути строения независимого Казахстана под руководством Главы государства за столь короткое время мы преодолели непростые, очень сложные, проблемы.

Это яркий день казахстанского патриотизма, единства и дружбы. Мы помним, что в начале 90-х годов мы стояли перед дилеммой. Казахстан как государство был абсолютно новым явлением. Мы понимаем, что тогда люди приняли решение уехать из Казахстана на свою историческую родину. Но среди нас живут люди, которые разделили с нами все наши трудности, проблемы, радости и достижения. И в этом ваш труд, ваше стремление жить в мире и согласие. За это вам большое спасибо», - поблагодарил аким представителей этнокультурных объединений региона.

Представители диаспор в свою очередь подчеркнули важность Дня благодарности для всей страны, ведь политика мира и согласия Елбасы Нурсултана Назарбаева является для них важнейшим стимулом для дальнейшего развития.