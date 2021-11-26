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Аким Акмолинской области: Увеличим долю дорог в хорошем состоянии до 82%

26 Ноября 2021 18:32
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Аким Акмолинской области: Увеличим долю дорог в хорошем состоянии до 82%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области продолжается реализация инвестпроектов, направленных на улучшение состояния автодорог. Об этом заявил глава региона Ермек Маржикпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В этом году запланирован ремонт около 800 км дорог местного значения, в результате реализации проектов мы увеличим долю дорог в хорошем состоянии до 82%», - сказал во время выездной пресс-конференции СЦК Ермек Маржикпаев.

При этом, как отметил глава региона, за пять последних лет, включая нынешний, построено и отремонтировано более 2 400 км местных дорог, из них около 800 км в сельской местности.

Ранее аким рассказал о развитии агропромышленного комплекса в регионе.

Также по словам главы региона, за годы независимости индустриальный сектор области совершил колоссальный прорыв. С 1991 по 2020 годы объем промышленного производства увеличился с 10 млн до 1 трлн тенге, в том числе в обрабатывающей промышленности с 9 млн до 870 млрд тенге.


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#Инвестпроекты   #Акмолинская область   #Строительство   #Регионы   #Дороги  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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