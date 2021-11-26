Аким Акмолинской области: Увеличим долю дорог в хорошем состоянии до 82%
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области продолжается реализация инвестпроектов, направленных на улучшение состояния автодорог. Об этом заявил глава региона Ермек Маржикпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В этом году запланирован ремонт около 800 км дорог местного значения, в результате реализации проектов мы увеличим долю дорог в хорошем состоянии до 82%», - сказал во время выездной пресс-конференции СЦК Ермек Маржикпаев.
При этом, как отметил глава региона, за пять последних лет, включая нынешний, построено и отремонтировано более 2 400 км местных дорог, из них около 800 км в сельской местности.
Ранее аким рассказал о развитии агропромышленного комплекса в регионе.
Также по словам главы региона, за годы независимости индустриальный сектор области совершил колоссальный прорыв. С 1991 по 2020 годы объем промышленного производства увеличился с 10 млн до 1 трлн тенге, в том числе в обрабатывающей промышленности с 9 млн до 870 млрд тенге.
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