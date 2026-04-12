Аким Акмолинской области раскритиковал качество реконструкции набережной
В ходе традиционной прогулки аким Акмолинской области Марат Ахметжанов ознакомился с реконструкцией старой набережной и сделал замечание по качеству выполненных работ, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Акмолинской области.
В частности, аким региона указал на низкое качество ранее уложенной плитки и поручил в кратчайшие сроки устранить выявленные недостатки.
Этот момент зафиксирован на видео как пример принципиального подхода к качеству городской среды.
В целом речь идёт не о точечных доработках, а о системном развитии прибрежной зоны. В Кокшетау формируется единая набережная в общем архитектурном стиле, которая объединит территорию вокруг озера.
Проект станет продолжением уже благоустроенной в 2025 году новой набережной и будет дополнен современной пляжной зоной с комфортной инфраструктурой для отдыха.
Параллельно развивается и экопарк «Кокшетау» — масштабное общественное пространство площадью более 20 гектаров с прогулочными маршрутами, спортивными и семейными зонами.