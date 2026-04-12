    16:11, 12 Апрель 2026 | GMT +5

    Аким Акмолинской области раскритиковал качество реконструкции набережной

    В ходе традиционной прогулки аким Акмолинской области Марат Ахметжанов ознакомился с реконструкцией старой набережной и сделал замечание по качеству выполненных работ, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Акмолинской области.

    Кадр из видео

    В частности, аким региона указал на низкое качество ранее уложенной плитки и поручил в кратчайшие сроки устранить выявленные недостатки.

    Этот момент зафиксирован на видео как пример принципиального подхода к качеству городской среды.

    В целом речь идёт не о точечных доработках, а о системном развитии прибрежной зоны. В Кокшетау формируется единая набережная в общем архитектурном стиле, которая объединит территорию вокруг озера.

    Проект станет продолжением уже благоустроенной в 2025 году новой набережной и будет дополнен современной пляжной зоной с комфортной инфраструктурой для отдыха.

    Параллельно развивается и экопарк «Кокшетау» — масштабное общественное пространство площадью более 20 гектаров с прогулочными маршрутами, спортивными и семейными зонами.

    Теги:
    Регионы Казахстана Кокшетау Благоустройство Марат Ахметжанов Акмолинская область
    Динара Жусупбекова
