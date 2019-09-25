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Аким Акмолинской области проверил строительные работы в Кокшетау

25 Сентября 2019 14:26
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Аким Акмолинской области проверил строительные работы в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев в ходе рабочей поездки по городу Кокшетау ознакомился с проводимыми работами по ремонту дорожного полотна в микрорайоне Нурлы Кош пригородного села Красный Яр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

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Из планируемых 10 800 квадратных метров новое асфальтовое покрытие проложено наполовину. Руководитель региона поставил задачу – к первой декаде октября завершить все ремонтные работы. Также в беседе с жителями Ермек Маржикпаев проинформировал, что разрабатывается проект детского сада на 280 мест, который в ближайшее время будет направлен на экспертизу.

В областном центре аким области проверил строительство учреждений образования. Он определил 30 сентября контрольным днем для возобновления приостановленных работ на учебно-воспитательном комплексе, расположенном на красноярской трассе. В средней школе-лицее №6 и Экологической школе-гимназии №13 «Экос» начато строительство пристроек на 300 и 420 мест соответственно. Подрядчикам поручено не отставать от графиков работ.


В микрорайоне Сарыарка Ермек Маржикпаев посетил строительную площадку, где по госпрограмме «Нурлы жер» возводятся 12 домов, из них 8 кредитных и 4 арендных. В текущем году запланирован ввод 2 домов для социально незащищенных семей и 8 – для вкладчиков Жилстройсбербанка.

В рамках предстоящего форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России начато строительство Дворца «Болашақ сарайы». На объекте ведутся земляные работы. В прибрежной зоне озера Копа произведено бурение и заливка бетоном 5 буронабивных свай для строительства моста через реку Кылшакты, а также вынимается грунт для устройства дорожной одежды. Аким области положительно оценил ход строительных работ.

Кроме того, Ермек Маржикпаев осмотрел строящийся Кафедральный собор и ряд дорожных объектов.




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Ключевые слова: Акмолинская область, Акимат, Строительство,
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