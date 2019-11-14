Аким Акмолинской области попросил у Президента поддержки в решении вопроса питьевой воды
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев попросил Президента РК оказать поддержку в выделении средств на завершение проекта, благодаря которому в Кокшетау улучшится качество питьевой воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В сфере водоснабжения и водоотведения реализуются 48 проектов. По их завершении в 40 населенных пунктах будет введено 945 км водопроводных сетей и 84 км сетей водоотведения. Доступ к централизованному водоснабжению в городах возрастет до 92%, в селах – до 62%. В целом, по области охват населения централизованной водой увеличится до 84%. Проблемным остается завершение строительства водопроводных очистных сооружений в городе Кокшетау», - отметил Ермек Маржикпаев.
По словам спикера, проект начат в 2009 году и на сегодня он откорректирован. Уточненная сметная стоимость - 3,9 млрд тенге.
«Просим Вас, Касым-Жомарт Кемелевич, оказать поддержку в выделении средств на завершение проекта, с его вводом в Кокшетау гораздо улучшится качество питьевой воды!» - обратился руководитель региона к Главе страны.
Аким области также отметил, что у региона есть проблемы и по теплоснабжению города.
«Нами разработано технико-экономическое обоснование по строительству ТЭЦ. Сейчас прорабатываются вопросы по источнику финансирования, в том числе в рамках ГЧП», - добавил он.
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