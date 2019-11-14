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Аким Акмолинской области попросил у Президента поддержки в решении вопроса питьевой воды

14 Ноября 2019 14:53
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Аким Акмолинской области попросил у Президента поддержки в решении вопроса питьевой воды

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев попросил Президента РК оказать поддержку в выделении средств на завершение проекта, благодаря которому в Кокшетау улучшится качество питьевой воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В сфере водоснабжения и водоотведения реализуются 48 проектов. По их завершении в 40 населенных пунктах будет введено 945 км водопроводных сетей и 84 км сетей водоотведения. Доступ к централизованному водоснабжению в городах возрастет до 92%, в селах – до 62%. В целом, по области охват населения централизованной водой увеличится до 84%. Проблемным остается завершение строительства водопроводных очистных сооружений в городе Кокшетау», - отметил Ермек Маржикпаев.

По словам спикера, проект начат в 2009 году и на сегодня он откорректирован. Уточненная сметная стоимость - 3,9 млрд тенге.

«Просим Вас, Касым-Жомарт Кемелевич, оказать поддержку в выделении средств на завершение проекта, с его вводом в Кокшетау гораздо улучшится качество питьевой воды!» - обратился руководитель региона к Главе страны.

Аким области также отметил, что у региона есть проблемы и по теплоснабжению города.

«Нами разработано технико-экономическое обоснование по строительству ТЭЦ. Сейчас прорабатываются вопросы по источнику финансирования, в том числе в рамках ГЧП», - добавил он.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акмолинская область,
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Автор:

Оксана Матасова

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