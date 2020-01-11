Аким Акмолинской области пообещал зерендинцам новый мост

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев во время своей рабочей поездки в Зерендинский район пообещал жителям сел Заречного и Березняковки построить новый мост через реку Чаглинку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как оказалось, существующий мост через реку, протяженностью 54 м, построен еще в 80-х годах. Сейчас сооружение находится в аварийном состоянии.

На встречу с руководителем региона пришли аксакалы из близлежащих населенных пунктов, которые посетовали, что новый мост ждут вот уже 27 лет. При этом многие жители работают в Кокшетау и Зеренде, куда сложно добраться из-за отсутствия автомобильного моста.

«При финансировании этого моста мы думаем о плотности населения. По сути, этого объекта не должно быть, ведь в двух поселках, в общей сложности проживает 960 человек. Область у нас большая, и проблемы есть гораздо серьезнее. Но с учетом мнения депутатов, которые обили все пороги, и местного населения, мы пойдем на это. Начнем строить мост», - отметил аким области Ермек Маржикпаев.

По словам руководителя региона, осталось лишь вовремя провести конкурсные процедуры, чтобы в этом году и начать, и закончить строительство. Стоимость проекта - 368, 2 млн тенге, длина будущего железобетонного моста - 76 м, ширина – 11 м, а ширина проезжей части – 6 м.





Аким Зерендинского района Бауыржан Гайса подтвердил, что у близлежащих сел есть перспективы.

«Они находятся рядом с городом, села Садовое и Заречное развиваются, люди приезжают, оттока населения нет», - пояснил Б. Гайса. По словам зерендинцев, мост также поможет с костанайской трассы выезжать на зерендинскую и дальше переезжать в Атбасар.