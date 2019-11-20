Аким Акмолинской области обсудил с инвесторами строительство спортивной инфраструктуры

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев провел встречу с инвесторами по вопросам строительства и развития спортивной инфраструктуры, передает МИА «Казинформ».

Жаксылык Утегенов - руководитель консорциума «ВВP Company», занимающегося возведением и проектированием спортивных объектов, предложил на рассмотрение проекты для строительства в областном центре. Один из них возведение в рамках ГЧП большого многофункционального комплекса, который будет занимать территорию площадью 5-8 гектаров. Планируемые сроки его реализации – 2-3 года.

Другой проект – это стандартный стадион, где можно будет круглогодично проводить тренировочные процессы. Начать строительство инвесторы готовы уже с весны будущего года. Площадь земельного участка составит от двух до трех гектаров.





Ермек Маржикпаев поручил акиму города Кокшетау Амангельды Смаилову совместно с руководителем управления физической культуры и спорта Асетом Букубаевым изучить предложения и подходящие земельные участки. « Проекты социально значимые . У нас в городе дефицит футбольных полей. В футзалах желающие занимаются до поздней ночи. Этот вопрос нужно решить в ближайшей перспективе. Начнем с небольшого спортивного сооружения «, – подчеркнул аким области.