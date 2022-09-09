Аким Абайской области встретился с семьей погибшего пожарного
«Скорбит вся область. Это невосполнимая утрата. Необходимая помощь семье погибшего при исполнении служебного долга Айдоса Тогузбаева будет оказана», - отметил глава региона.
Как сообщалось, в ходе тушения возгорания на участке Биринши ауыл Божугурского сельского округа Жарминского района Абайской области Айдос Тогузбаев получил несовместимые с жизнью ожоги и от полученных травм скончался в больнице.
За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, сержант гражданской защиты Тогузбаев Айдос Еруланович представлен к государственной награде ордену «Айбын» ІІІ степени, посмертно.
Айдосу было 36 лет. В органах гражданской защиты служил с 2019 года. У него остались жена и 5 детей.
Огнеборцы продолжают борьбу со степным пожаром в Урджарском районе Абайской области.