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    18:13, 08 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Аким Абайской области встретился с семьей погибшего пожарного

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Абайской области Нурлан Уранхаев встретился с семьей погибшего при ликвидации степных пожаров Тогузбаева Айдоса Ерлановича и выразил соболезнования в связи с его трагической кончиной. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    «Скорбит вся область. Это невосполнимая утрата. Необходимая помощь семье погибшего при исполнении служебного долга Айдоса Тогузбаева будет оказана», - отметил глава региона.

    Как сообщалось, в ходе тушения возгорания на участке Биринши ауыл Божугурского сельского округа Жарминского района Абайской области Айдос Тогузбаев получил несовместимые с жизнью ожоги и от полученных травм скончался в больнице.

    За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, сержант гражданской защиты Тогузбаев Айдос Еруланович представлен к государственной награде ордену «Айбын» ІІІ степени, посмертно.

    Айдосу было 36 лет. В органах гражданской защиты служил с 2019 года. У него остались жена и 5 детей.

    Огнеборцы продолжают борьбу со степным пожаром в Урджарском районе Абайской области.


    Теги:
    Акимат Пожар Абайская область МЧС Происшествия Происшествия, ЧС
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