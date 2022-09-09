Аким Абайской области встретился с семьей погибшего пожарного

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Абайской области Нурлан Уранхаев встретился с семьей погибшего при ликвидации степных пожаров Тогузбаева Айдоса Ерлановича и выразил соболезнования в связи с его трагической кончиной. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«Скорбит вся область. Это невосполнимая утрата. Необходимая помощь семье погибшего при исполнении служебного долга Айдоса Тогузбаева будет оказана», - отметил глава региона.

Как сообщалось, в ходе тушения возгорания на участке Биринши ауыл Божугурского сельского округа Жарминского района Абайской области Айдос Тогузбаев получил несовместимые с жизнью ожоги и от полученных травм скончался в больнице.

За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, сержант гражданской защиты Тогузбаев Айдос Еруланович представлен к государственной награде ордену «Айбын» ІІІ степени, посмертно.

Айдосу было 36 лет. В органах гражданской защиты служил с 2019 года. У него остались жена и 5 детей.

Огнеборцы продолжают борьбу со степным пожаром в Урджарском районе Абайской области.