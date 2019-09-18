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Акерке Ахметова назначена вице-министром юстиции РК

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Сентября 2019, 17:21
Акерке Ахметова назначена вице-министром юстиции РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Ахметова Акерке Естайкызы назначена на должность вице-министра юстиции Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Акерке Ахметова родилась в 1975 года в г. Алматы. Окончила Кокшетауский педагогический институт им. Ш. Уалиханова, Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Кокшетауский университет, Академию государственного управления при Президенте РК, Университет Sheffield, Великобритания (по программе «Болашак»).

Трудовую деятельность начала в 1991 году. В различные годы работала в коммерческом секторе.

С 2000 года работает в структуре Министерства юстиции РК. Занимала должности главного специалиста, начальника отдела экспертизы проектов международных договоров, заместителя директора Департамента.

В 2015-2017 годы — директор Департамента международного права и сотрудничества Министерства юстиции РК.

С марта 2018 года по настоящее время занимала должность директора Департамента по защите имущественных прав государства Министерства юстиции РК.


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