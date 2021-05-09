Акцию в память ветеранов ВОВ провели молодежные организации АНК в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В День Победы по инициативе Республиканского молодежного движения Ассамблеи народа Казахстана «Жаңғыру жолы» прошла акция памяти на монументе Халық Қаһарманы Рахимжана Кошкарбаева в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К акции присоединились лидеры республиканских молодежных организаций. Молодежь возложила цветы к подножию памятника и почтила минутой молчания память великого казахстанца и всех участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

«Мы - счастливое поколение, потому что застали живые рассказы от участников той страшной войны. Мы знаем, как важно ценить мир и согласие, чтобы подобные трагедии не повторились. Сейчас нашу историю мы должны сохранить для подрастающего и будущих поколений, которые смогут узнать о тех событиях только из учебников», - отметили участники акции.

В акции приняли участие лидеры молодежного движения АНК и этнокультурных объединений, представители молодежных организаций «Жарасым», «Конгресс молодежи Казахстана», «Ұлан-Ғайыр Дала Елі», детско-юношеской организации «Жас Ұлан».

Отметим, что 30 апреля 1945 года лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и рядовой Григорий Булатов первыми установили Знамя Победы на фасаде поверженного Рейхстага. Уроженец Акмолинской области Рахимжан Кошкарбаев проявил доблесть во время военный операции по взятию Берлина.

Историческая справедливость в отношении прославленного казахстанца была восстановлена после смерти героя, когда Казахстан объявил свою Независимости. В 1999 году Указом Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева присвоил Рахимжану Кошкарбаеву звание Халық Қаһарманы. В год 25-летия Независимости РК в столице был открыт 11-метровый монумент герою.