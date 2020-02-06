Акцию «Сделай подарок музею» поддержали жамбылцы

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ценные исторические находки на территории Жамбылской области обнаруживают не только специалисты-археологи, но и жители, которые дарят найденные артефакты жамбылским музеям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что жамбылская земля богата древностями. На этой территории, в живописных оазисах у полукружья гор Каратау и Таласского Алатау, у полноводных рек Шу, Талас, на плодородных землях, богатых полезными ископаемыми, с древних времен селились люди, строились города, пролегали тропы Великого Шёлкового пути, создавались и исчезали государства. В средневековье Тараз был столицей одного из уделов династии правителей Караханидов, здесь был даже свой монетный двор, что говорит о значимости этого средневекового города.

Известно, что почвы жамбылского региона богаты глиной, пригодной для изготовления гончарных изделий. В древности это было одним из основных ремёсел. Поэтому не удивительно, что сегодня жители Жамбылской области находят древнюю керамику - хумы, горшки, блюда, светильники и другие артефакты буквально у себя под ногами во время строительных работ, при возделывании полей, при рытье котлованов.

Республиканский историко-культурный заповедник-музей «Памятники древнего Тараза», более 20 лет действующий на территории региона, с минувшего года проводит акцию «Сделай подарок музею», принимая от жителей региона находки, изучая их, реставрируя и систематизируя.

«Начало года ознаменовалось для нашего заповедника-музея «Памятники древнего Тараза» очень интересным приобретением, - рассказала в интервью корреспонденту Казинформа заместитель директора по научной части государственного историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза» Галия Алимжанова. - Житель города Тараза Тахир Рахимов нашел керамический сосуд и принес его к нам. Когда мы стали изучать, то обнаружилось, что это средневековый кувшин. Находку примерно можно датировать IX - XI веками. Кувшин служил для хранения жидкостей в бытовых целях. Подобная керамическая посуда имела широкое распространение на юге Казахстана. Отсутствие какой- либо орнаментации говорит в пользу того, что изготовлен местными гончарами, тогда как, например, согдийские кувшины имели другую форму и иной слив. Кувшин относится к типу неполивной керамики. Простота формы и техники изготовления говорит о том, что применялся в быту, не для гостей. Однако этот факт указывает и на то, что в древние времена были довольно развиты ремёсла, если просто в быту использовались такие добротные, по сути, вещи. Надо отметить, что жамбылские гончары достигли апогея в своём деле как раз к периоду Ренессанса Тараза XI – XIII века».

Отметим, что одним из ценных исторических объектов, вошедших в список общенациональных сакральных объектов Казахстана, стало древнее городище Тараз (І - ХІХ вв.), некогда крупный средневековый город и южная столица Казахского ханства. Ныне на территории городища располагается историко-культурный комплекс «Древний Тараз», археологический музей под открытым небом. С 2011 года здесь проходят археологические раскопки древнего городища Тараз. Археологи обнаружили порядка 50 тысяч артефактов VI-XII веков. Построенный здесь музей уникален тем, что размещенные в нем две тысячи экспонатов являются артефактами, обнаруженными здесь же, в ходе археологических раскопок.

По словам Галии Алимжановой, среди найденных артефактов много керамической посуды – как простой по исполнению, так и богато орнаментированной, с ручной лепкой. Значительная часть коллекции датируется XI - XII веками, это период власти Караханидов.

Есть кувшины, похожие на древнегреческие амфоры, что говорит о пересечении культур в древнем Таразе. Много поливной керамики в виде блюд, есть караханидские блюда с вихревой розеткой по центру, считающейся признаком караханидской эпохи. Примечательны сфероконусы – маленькие, богато орнаментированные сосудики, или флаконы, в которых хранили различные жидкости, масла, благовония, лекарства.

«Есть уникальные находки, - продолжила спикер. – Например, керамическую статуэтку «лошадка», покрытую глазурью и вручную расписанную, специалисты санкт-петербургского Эрмитажа признали вещью «эрмитажеского» уровня. Возможно, что статуэтка украшала какой-то постамент, а может, использовалась как детская игрушка в богатой семье. В нашем музее собрана уже богатая коллекция керамики, выполненная из местной глины, богато украшенная яркими, насыщенными красками. Много найдено огромных сосудов - хумов, которые закапывались в землю и в них хранились, как в холодильнике, продукты».

Интересно и то, что во время археологических раскопок находят и много битой посуды, бракованных изделий. Видимо, изделия были испорчены и выброшены, что говорит о строгом контроле за качеством.

«Хотелось бы обратиться к жителям Жамбылской области с тем, чтобы продолжили поддерживать нашу акцию «Сделай подарок музею». Ведь главная наша задача на сегодня не только сохранять историко-культурное наследие нашего региона, но и пропагандировать, популяризировать. Поскольку мы являемся культурно-просветительским учреждением, принимаем не только жителей города, области, но также много туристов из ближнего и дальнего зарубежья. Хотелось бы, чтобы фонды нашего заповедника пополнялись вот такими случайными находками. Чтобы люди приносили в музей свои экспонаты в надежде на то, что это позволит создать полную картину развития ремёсел города Тараза в средние века как эталона средневековой городской культуры».

Как отметили в акимате Жамбылской области, сейчас решается вопрос о формировании полной базы исторических артефактов региона, ее регулярном пополнении и подключении к этому процессу всех районов области.

Автор: Галина Скрипник