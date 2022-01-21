Акцию «Почему необходима вакцинация?» провели в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Молодежным ресурсным центром Алматинской области была организована акция по распространению раздаточного материала «Почему необходима вакцинация?», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках мероприятия была проведена информационная, пропагандистская работа в местах массового скопления населения города. Молодежь Талдыкоргана в общей сложности раздала жителям более 200 брошюр.

«Единственный способ борьбы с коронавирусом на сегодня – это вакцина. Мы призываем людей защищать себя, своих близких, окружающих, тех, кому противопоказана вакцинация. Мы должны предотвратить распространение коронавируса и его мутации», - отметили организаторы.





Организатором выступил молодежный ресурсный центр Алматинской области.

Ранее заместитель руководителя Талдыкорганского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Сакен Мельдебаев обратился к жителям в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в городе. Он призвал жителей соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции: не посещать места массового скопления населения, не допускать переохлаждение организма, не подвергать опасности родных и близких из групп риска, для общения и поздравления использовать современные дистанционные средства связи.

Отметим, главный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов сегодня внес изменения в постановление о карантине.