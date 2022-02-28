Акцию ко Дню благодарности организовали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Накануне Дня благодарности, который традиционно с 2016 года отмечается 1 марта в день образования Ассамблеи народа Казахстана, во всех регионах страны проведена акция «Алғыс Айтамын». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на службу РГУ «Қоғамдық келісім».

Инициатором акции, широко поддержанной в социальных сетях, выступила Ассамблея народа Казахстана при поддержке РОО «Ассамблея жастары» совместно с молодежными организациями и этнокультурными объединениями.

В рамках акции организаторы на улицах города подходили к людям и, держа в вытянутой руке құрт в форме шарика, предлагали им стукнуться кулачками. Прохожие люди, также ударив в ответ кулачком, получали в открытой ладони в знак благодарности құрт, упакованный в защитную пленку. При этом участникам акции задавали вопрос о том, кого они хотят поблагодарить в честь знаменательной даты. В свою очередь граждане могли выразить благодарность от своего лица разным людям.

«День благодарности – яркий день казахстанского патриотизма, единства и дружбы. Одна из целей акции – воспитание у молодого поколения чувства толерантности, уважения и дружелюбия друг к другу. А на фоне произошедших событий его значение приобрело совершенно новый смысл. Мы таким образом хотели показать, как важно беречь и ценить мир и общественное согласие, которые благодаря общим усилиям сейчас царят в Казахстане», – отметили организаторы акции.