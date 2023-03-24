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Акция «Жүрек жылуы»: астанчанке вручили подарок от имени Главы государства

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Марта 2023, 11:54
Акция «Жүрек жылуы»: астанчанке вручили подарок от имени Главы государства Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В стране проходит благотворительная акция «Жүрек жылуы». В рамках акции волонтеры и неравнодушные граждане помогают незащищённым группам населения: исполняют просьбы и пожелания многодетных семей, людей с особыми потребностями, пенсионеров и другие. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

Ранее Глава государства встретился с участниками акции и выбрал из сундука одно из писем. В обращении жительница Астаны попросила тонометр.

Аким Астаны Женис Касымбек встретился с Гульжахан Сыдыковой и от имени Главы государства вручил тонометр. Женщине также оказана материальная помощь и будет выдано направление в санаторий. Гульжахан Сыдыкова поблагодарила Президента и участников благотворительной акции «Жүрек жылуы».

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