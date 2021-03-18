Акция по посадке каждой семьей 10 деревьев стартовала в Келесском районе Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Келесском районе Туркестанской области начались работы по озеленению. В районном центре в селе Абай прошла акция «Гүлдене бер, туған ел!», в рамках которой высадили около 1000 саженцев деревьев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Кроме того, районный акимат уделят особое внимание вопросам санитарной очистки села, здесь на постоянной основе проводят субботники.

Местные жители активно поддержали инициативу местных властей по высадке каждой семьей 10 саженцев деревьев до 1 апреля. В то же время сельским старейшинам показали фотографии наиболее загрязненных жилых массивов, предложив им совместно рассмотреть пути решения этой проблемы.

В минувшую субботу жители районного центра откликнулись на призыв к уборке, озеленению, расчистке придомовых территорий и посадке деревьев. Жители села высадили саженцы ели на территории, примыкающей к местному кладбищу. Вдоль подъездной дороги к селу, по улице М. Артыкова, ведется работа по посадке деревьев гражданами, привлеченными на общественные работы.