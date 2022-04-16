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Акция по очистке водоемов проходит в Туркестанской области

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
16 Апреля 2022, 21:50
Акция по очистке водоемов проходит в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области стартовала ежегодная республиканская акция «Чистые водоемы», в ходе которой за день было убрано пять тонн мусора и спасено около 200 рыб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК в Facebook.

Выловлено порядка 30 тыс. метров бесхозных рыболовных сетей.

В очистке территории Шардаринского водохранилища, занимающего площадь 72 тыс. га, приняли участие около 200 общественников, было задействовано 15 единиц техники, 9 единиц водного транспорта.

«Такие акции имеют огромное значение для сохранения биоразнообразия наших водоемов для будущего поколения. Мы очищаем водоемы от брошенных (бесхозных) рыболовных снастей, от мусора на прибрежных территориях. Призываю всех соблюдать чистоту на водных объектах, в среде обитания рыбных ресурсов и других водных животных», - отметил руководитель Арало-Сырдарьинской межобластной инспекции рыбного хозяйства Пазылбек Налибаев.

photo Стоит отметить, что в прошлом году из водоемов Туркестанской области было вывезено около 60 тысяч тонн мусора, было задействовано около 200 единиц спецтехники и привлечены более тысячи экоактивистов.

photo Напомним, что данная природоохранная акция проводится ежегодно на республиканском уровне. В этом году проводится с 18 марта по 31 мая.

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Туркестанская область   Экология   Минэкологии   Вода  
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