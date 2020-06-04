Акция «Менің Туым» - «Мой Флаг» прошла в Туркестане
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 4 июня в Казахстане отмечается День государственных символов. В связи с этим во всех районах и городах Туркестанской области прошла акция«Менің Туым» - «Мой Флаг», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.
В рамках патриотической акции на балконах жилых домов, зданиях всех государственных органов, объектов предпринимательства были вывешены государственные флаги, звучал Гимн страны. Также по улицам районов и городов проехал парад автомобилей с Флагом и Гербом Казахстана.
Среди жителей региона распространены различные наглядные пособия, направленные на широкую пропаганду государственных символов.
Государственные символы РК были приняты 4 июня 1992 года. К ним относятся Герб, Флаг и Гимн. Авторами Герба являются известные архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Уалиханов. Автор Флага — дизайнер и художник, заслуженный деятель искусств Казахстана Шакен Ниязбеков. Автор музыки Гимна - композитор Шамши Калдаяков. Текст Гимна написан Жумекеном Нажимеденовым и Первым Президентом РК - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.
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