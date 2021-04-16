Акция «К 30-летию Независимости - 30 млн деревьев» проходит в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области к 30-летию Независимости страны по инициативе акима области Умирзака Шукеева стартовала инициатива по посадке 30 млн саженцев деревьев. В связи с этим в Байдибекском районе проводятся работы по посадке 30 тысяч деревьев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Ветераны труда, представители общественных организаций, волонтеры и сельская молодежь Байдибекского района, взяв в руки лопаты, огородили с двух сторон подъездную дорогу села специальным забором и высадили около 2 тысяч деревьев.

По научным оценкам, 1 гектар леса ежегодно очищает 18 млн кубометров воздуха. Этот же лес поглощает и разлагает 11 тонн токсичного углекислого газа за один день.