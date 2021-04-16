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    22:55, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Акция «К 30-летию Независимости - 30 млн деревьев» проходит в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области к 30-летию Независимости страны по инициативе акима области Умирзака Шукеева стартовала инициатива по посадке 30 млн саженцев деревьев. В связи с этим в Байдибекском районе проводятся работы по посадке 30 тысяч деревьев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    Ветераны труда, представители общественных организаций, волонтеры и сельская молодежь Байдибекского района, взяв в руки лопаты, огородили с двух сторон подъездную дорогу села специальным забором и высадили около 2 тысяч деревьев.

    По научным оценкам, 1 гектар леса ежегодно очищает 18 млн кубометров воздуха. Этот же лес поглощает и разлагает 11 тонн токсичного углекислого газа за один день.


    Теги:
    Туркестанская область Регионы Казахстана 30 лет Независимости Экология Общество Благоустройство
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