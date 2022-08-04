4 Августа 2022 10:35

Акция «Дорога в школу» стартовала в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК запустил республиканскую благотворительную акцию «Дорога в школу». В Год детей она проходит под девизом «Дорога в школу – Добро без границ». Акция продлится до 31 августа 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В акции могут принять участие все желающие: волонтеры, бизнесмены, меценаты, неправительственные организации и другие. Участники могут как оказать поддержку нуждающимся семьям и детям, так и обратиться за помощью.

«Акция проводится для оказания необходимой помощи школьникам из малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все желающие могут помочь в подготовке детей к новому учебному году. Таким образом мы сможем предупредить неявку детей в школу по социальным причинам. В каждой школе составлены адресные персональные списки детей, которые нуждаются в социальной помощи. В организациях образования организована бесперебойная работа горячих линий. Дети и родители, все, кто оказался в трудной жизненной ситуации, могут обратиться за помощью. В свою очередь, все неравнодушные граждане, предприниматели, меценаты могут присоединиться к акции и оказать помощь нуждающимся», – сказал председатель Комитета по охране прав детей РК Есенгазы Имангалиев.

Акция «Дорога в школу» проводится ежегодно в преддверии нового учебного года. За 10 лет проведения акции материальную помощь получили более 2 млн детей.

Для участия в акции «Дорога в школу» нужно обратиться в управления и организации образования.

Контакты горячих линий региональных управлений образования:

Нур-Султан

8 7172 55 69 60

8 775 46 35 046

Алматы

8 776 243 03 59

Шымкент

8 7252 39 49 26

8 707 904 04 95

8 702 955 51 73

Акмолинская область

8 7162 72 29 03

8 771 349 11 21

8 708 444 52 32

Актюбинская область

8 702 031 25 22

8 7132 98 11 31

8 776 038 78 78

8 705 507 71 78

8 705 744 47 44

8 705 398 89 78

Алматинская область

8 747 502 85 38

8 776 979 60 64

Атырауская область

8 7122 32 10 05

Восточно-Казахстанская область

8 7232 70 23 57

8 702 930 70 90

Жамбылская область

8 7262 43-88-39

8 708 614 24 05

Западно-Казахстанская область

8 7112 2604 63

8 747 475 25 31

Карагандинская область

8 7212 25 25 02

8 747 491 12 91

Костанайская область

8 7142 39 08 28

8 777 58 58 203

8 708 087 42 01

Кызылординская область

8 7242 60 54 81

8 7242 60 54 58

8 705 787 25 96

8 775 370 60 15

Мангистауская область

8 7292 60 75 15

8 7292 57 12 27

8 702 995 36 39

8 701 677 26 04

Павлодарская область

8 7182 32 09 65

8 705 165 72 72

Северо-Казахстанская область

8 7152 35 00 07

8 777 536 14 54

Туркестанская область

8 707 684 71 00

8 700 205 94 10

8 702 625 65 62