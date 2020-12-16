Акция «30 добрых дел» проходит в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице в рамках эстафеты добра неравнодушные граждане, в числе которых предприниматели, волонтеры, общественные деятели и организации развозят ветеранам войны и тыла, нуждающимся семьям продуктовые наборы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

Также участники акции «30 добрых дел» в столице помогают расчистить от снега придомовую территорию одиноким пенсионерам, навести порядок внутри дома, оказывают посильную помощь приютам для бездомных животных. В зимнюю непогоду жителей города на улице и работников коммунальных служб добровольцы угощали горячим чаем и баурсаками.

Напомним, в преддверии Дня Независимости Казахстана в столице стартовали социальные и благотворительные мероприятия под девизом «30 добрых дел». Главная цель эстафеты – сделать добро для города и его жителей.

Горожане могут присоединиться к эстафете и разместить в рамках акции добра в своих аккаунтах информацию или видео под хештегом #Мейірімдіболуәдет, #Добротаобразжизни #Моднобытьдобрым.