Акции НК «КазМунайГаз» достигли исторического максимума

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Акции АО НК «КазМунайГаз» достигли нового исторического максимума - 11 200 тенге за акцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда «Самрук-Қазына».



С момента старта IPO акции КМГ выросли на 33,2%. Если еще прибавить дивиденды (492 тенге за акцию), то общий прирост от вложений составил 39%.

Между тем цены на нефть выросли до $88 за баррель нефти Brent (на фоне продления ограничения экспорта нефти Саудовской Аравией и дополнительным снижением РФ экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки).