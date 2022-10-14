14 Октября 2022, 18:04

Акции «КазМунайГаза» выведут на фондовый рынок до декабрьских праздников

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Управляющий директор по развитию и приватизации АО «Самрук-Қазына» Ернар Жанадил на брифинге сообщил, что «КазМунайГаз» будет выведен на фондовый рынок в первой половине декабря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Практически во всех регионах Казахстана проведена работа по разъяснению процедур инвестирования на фондовом рынке, а также планах по выводу АО НК «КазМунайГаз» на IPO. Обычно прием заявок на IPO длится от трех до семи дней. Но учитывая то, что многие казахстанцы делают первые шаги на фондовый рынок, мы увеличили срок приема заявок до трех-четырех недель. Закрыть сделку по IPO «КазМунайГаза» планируем в первой половине декабря», – сказал Ернар Жанадил.

Заместитель председателя правления – финансовый директор АО НК «КазМунайГаз» Даурен Карабаев отметил, что в преддверии IPO нацкомпания обновила стратегию развития до 2031 года, планируется дальнейшее развитие геологоразведочных проектов.

«Мы планируем увеличить добычу нефти на крупных проектах Тенгиз и Кашаган. Идет интенсивная работа по проектам полиэтилена, бутадиена. Кроме того, уделяется особое внимание развитию нефтегазохимии. Завод по производству полипропилена будет запущен в ближайшее время. Кроме того, для повышения инвестиционной привлекательности, помимо горнорудных проектов, мы предпримем специальные меры, которые дадут гражданам государства больше уверенности в дивидендах. Речь идет о минимальном размере дивидендов на ближайшие три года, который будет объявлен перед IPO», – заявил Даурен Карабаев.

Недавно в Фонде национального благосостояния «Самрук-Қазына» сообщили, что выход на IPO компании «КазМунайГаз» планируется в декабре.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость расширения возможности участия простых граждан в IPO.