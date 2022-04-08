Акан Рахметуллин назначен первым замминистра иностранных дел РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Акан Рахметуллин назначен первым заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Рахметуллин Акан Акасович назначен первым заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, он освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан.

Рахметуллин Акан Акасович

Родился 2 февраля 1967 года в Алматы.

1991 год – Алма-Атинский энергетический институт;

1999 год – Дипломатическая академия МИД РК (с отличием).

1993-1994 гг. – Референт, атташе Консульского управления Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

1994-1996 гг. – Атташе, третий секретарь посольства Казахстана в Пакистане;

1996-1999 гг. – Третий, второй секретарь главного консульского управления МИД РК;

1999-2002 гг. – Второй, первый секретарь, советник представительства МИД РК в г. Алматы;

2002-2004 гг. – Первый секретарь постоянного представительства Казахстана при ООН в г. Нью-Йорк;

2004-2007 гг. – Советник, заместитель директора департамента международного гуманитарно-экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

2007-2011 гг. – Советник-посланник, заместитель постоянного представителя Казахстана при ОБСЕ в г. Вена;

2011-2015 гг. – Заместитель постоянного представителя Казахстана при ООН в г. Нью-Йорк;

2015-2019 гг. – Директор департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

2019-2021 гг. – Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан;

С апреля 2021 года – Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника I класса.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».

Женат, четверо детей.