Академию гражданской авиации выведут на новый уровень — Бектенов

На заседании Правительства глава Кабмина подчеркнул необходимость усиления кадрового потенциала для дальнейшего развития авиационной отрасли страны.

— Министерству науки и высшего образования совместно с Министерством транспорта нужно принять меры по созданию авиационного учебного центра, соответствующего международным стандартам, — поручил премьер-министр.

Особое внимание, по его словам, должно быть уделено Академии гражданской авиации, которая должна выйти на новый уровень подготовки кадров.

Премьер отметил, что академия должна готовить сертифицированных специалистов, квалификация которых будет признана на международном уровне.

Также Бектенов поручил использовать действующие учебные центры авиационной отрасли при подготовке кадров для малой и региональной авиации.

