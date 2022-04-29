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    03:00, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    Академию футбола и Центр настольного тенниса достроят в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области в этом году планируется ввести в эксплуатацию более 90 спортивных объектов, в том числе центр настольного тенниса и академию футбола. Вопросы развития спортивной инфраструктуры обсудили депутаты на сессии облмаслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам руководителя управления физкультуры и спорта Евгения Гончарова, в Актюбинской области насчитывается 1 891 спортивный объект.

    «В 2022 году планируется завершить строительство 91 спортивного объекта, в том числе Центра настольного тенниса в Актобе, Центра для людей с ограниченными возможностями, Академии футбола, 5 физкультурно-оздоровительных и 14 спорткомплексов ангарного типа в районах», - сообщил Евгений Гончаров.

    По его словам, в этом году на детские спортивные секции выделено 535 млн тенге, охват составит 8400 детей. Для обеспечения спортивными кружками оставшихся 12 тысяч детей необходимо выделить 1,8 млрд тенге.

    Теги:
    Спорт Актюбинская область Строительство
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