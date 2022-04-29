Академию футбола и Центр настольного тенниса достроят в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области в этом году планируется ввести в эксплуатацию более 90 спортивных объектов, в том числе центр настольного тенниса и академию футбола. Вопросы развития спортивной инфраструктуры обсудили депутаты на сессии облмаслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя управления физкультуры и спорта Евгения Гончарова, в Актюбинской области насчитывается 1 891 спортивный объект.

«В 2022 году планируется завершить строительство 91 спортивного объекта, в том числе Центра настольного тенниса в Актобе, Центра для людей с ограниченными возможностями, Академии футбола, 5 физкультурно-оздоровительных и 14 спорткомплексов ангарного типа в районах», - сообщил Евгений Гончаров.

По его словам, в этом году на детские спортивные секции выделено 535 млн тенге, охват составит 8400 детей. Для обеспечения спортивными кружками оставшихся 12 тысяч детей необходимо выделить 1,8 млрд тенге.