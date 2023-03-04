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Академгородок в Конаеве появится в 2024 году - Саясат Нурбек

4 Марта 2023, 07:30
Академгородок в Конаеве появится в 2024 году - Саясат Нурбек

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Академгородок в новом областном центре Алматинской области в городе Конаеве появится по поручению Президента Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Президента страны в следующем году в городе Конаеве откроется академический городок. Специально для этого было выделено около 100 га земли. По данному вопросу мы сейчас работаем совместно с акиматом Алматинской области. В академгородок вузы нашей страны могут перенести свои лаборатории, факультеты. Академгородок откроется в 2024 году», - сказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на открытии проектного офиса по строительству студенческих общежитий в Алматы.

Министр также рассказал о нехватке мест в студенческих общежитиях. По его словам, в стране ведется планомерная работа по решению данной проблемы.

«Для решения проблемы нехватки мест в общежитиях в стране на сегодняшний день принимаются системные меры. Одной из таких является открытие проектных офисов по строительству студенческих общежитий в крупных городах Казахстана - Алматы, Астане, Актобе, Шымкенте, Туркестане. Эти проектные офисы будут работать круглосуточно. Там подрядные компании, вузы будут решать вопросы строительства общежитий. На сегодняшнем совещании Казахский национальный исследовательский технический университет имени Сатпаева заключил контракт с инвесторами на строительство двух больших общежитий. Это поможет на 50-60% закрыть проблему дефицита мест в общежитиях Сатпаевского университета», - сказал Саясат Нурбек.

Ранее сообщалось ,что в Алматы открылся проектный офис по строительству студенческих общежитий.

В октябре прошлого года Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос создания Академического городка в Конаеве. Президент сказал, что Конаев должен стать научно-образовательным центром и городом притяжения для студентов и молодежи.

В декабре прошлого года Саясат Нурбек отметил, что алматинские университеты могут открыть кампус в Конаеве.

В феврале этого года Саясат Нурбек ознакомился с планом развития областного центра и обсудил вопросы создания Академического городка с акимом Алматинской области. Тогда министр заявил, что на территории Академгородка откроют филиалы зарубежных вузов, где будут готовить кадры для индустриально-промышленного кластера G4 City.


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