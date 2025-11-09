РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:00, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Аист взял отпуск — роддом в Усть-Каменогорске под присмотром совы

    Необычную гостью заметили у Центра матери и ребенка в Усть-Каменогорске — на дереве у окон роддома устроилась серая неясыть, передает корреспондент агентства Kazinform.

    л
    Фото: Центр матери и ребенка

    Птицу первой заметил дежурный персонал больницы.

    — Сначала подумали, что показалось, потом поняли — сидит и спокойно смотрит в окна, совсем не боится, — рассказала одна из медсестёр.

    Снимок сотрудники роддома выложили на свою страницу в соцсетях, и кадр быстро собрал лайки, комментарии и разошёлся по пабликам.

    Многие шутят, что сова аиста замещает — она временно взяла на себя обязанности вестителя радостных новостей. Другие делятся мнением, что в Центре матери и ребёнка, наверное, родился Гарри Поттер.

    Специалисты же отмечают, что для региона появление такой птицы — большая редкость.

    — Неясыти обычно держатся старых лесов и удалённых участков. В городах они появляются крайне редко, чаще в северных или уральских широтах, — сообщили орнитологи.

    а
    Фото: Центр матери и ребенка

    Вероятно, сова могла сбиться с маршрута или искать более тёплое и спокойное место. А рядом с роддомом оказалась удобная «остановка» — старые деревья и относительная тишина. 

    С наступлением холодов все больше птиц подходят ближе к человеческим поселениям в поисках корма и укрытия, поэтому орнитологи просят не тревожить пернатую гостью и по возможности помогать всем птицам.

    — Повесьте кормушку в парке или оставьте немного зерна в укромном месте, это реально помогает пернатым пережить морозы, — добавляют специалисты.

    Ранее мы рассказывали, зачем в зеленый пояс Астаны каждый год выпускают фазанов.

    Нелли Нигматуллина
