Аист взял отпуск — роддом в Усть-Каменогорске под присмотром совы

Птицу первой заметил дежурный персонал больницы.

— Сначала подумали, что показалось, потом поняли — сидит и спокойно смотрит в окна, совсем не боится, — рассказала одна из медсестёр.

Снимок сотрудники роддома выложили на свою страницу в соцсетях, и кадр быстро собрал лайки, комментарии и разошёлся по пабликам.

Многие шутят, что сова аиста замещает — она временно взяла на себя обязанности вестителя радостных новостей. Другие делятся мнением, что в Центре матери и ребёнка, наверное, родился Гарри Поттер.

Специалисты же отмечают, что для региона появление такой птицы — большая редкость.

— Неясыти обычно держатся старых лесов и удалённых участков. В городах они появляются крайне редко, чаще в северных или уральских широтах, — сообщили орнитологи.

Фото: Центр матери и ребенка

Вероятно, сова могла сбиться с маршрута или искать более тёплое и спокойное место. А рядом с роддомом оказалась удобная «остановка» — старые деревья и относительная тишина.

С наступлением холодов все больше птиц подходят ближе к человеческим поселениям в поисках корма и укрытия, поэтому орнитологи просят не тревожить пернатую гостью и по возможности помогать всем птицам.

— Повесьте кормушку в парке или оставьте немного зерна в укромном месте, это реально помогает пернатым пережить морозы, — добавляют специалисты.

