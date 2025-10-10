Airbus A320 стал самым продаваемый реактивным самолетом в истории

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на отчет британской консалтинговой компании Cirium.

Этот рекорд был установлен с поставкой A320neo саудовскому авиаперевозчику Flynas, что довело общее число поставок самолетов семейства A320 до 12 260 с момента ввода модели в эксплуатацию в 1988 году. Это первый случай, когда Airbus превзошел долгосрочное лидерство Boeing в производстве гражданских самолетов.

A320 и Boeing 737 сформировали современную пассажирскую авиацию, на их долю приходится более 25 000 проданных самолетов по всему миру. Спрос на эти узкофюзеляжные лайнеры продолжает расти, чему способствуют рост числа путешествующих из среднего класса в Азии и расширение сети бюджетных авиакомпаний.

Впервые представленный в середине 1980-х годов, A320 стал первым крупным коммерческим самолетом Европы и первым авиалайнером с цифровой системой управления «fly-by-wire», которая впоследствии стала отраслевым стандартом. Несмотря на первоначальный скептицизм и политические разногласия среди европейских партнёров, ставка Airbus оправдалась, сделав A320 одним из самых универсальных и массово производимых самолетов в истории авиации.

Boeing ответил выпуском новых вариантов 737, включая модели Next Generation и MAX. Однако производственные трудности и вопросы безопасности в последние годы замедлили темпы выпуска.

Аналитики отмечают, что отрыв Airbus вряд ли будет скоро сокращён, поскольку обе компании сосредоточены на повышении эффективности и устойчивости, а не на разработке полностью новых моделей.

Рост популярности A320 стал символическим поворотным моментом в истории авиации, демонстрируя, как когда-то неопределённый европейский проект превратился в самый массово производимый авиалайнер в мире.

