Air France и Airbus признаны виновными в авиакатастрофе 17-летней давности

Апелляционный суд Парижа признал Air France и Airbus виновными в непредумышленном убийстве по делу о крушении рейса Рио-де Жанейро в Париж в 2009 году, в результате которой погибли 228 человек, что стало крупнейшей катастрофой в истории французской авиации, передает агентство Kazinform со ссылкой на France 24 .

Суд постановил, что французский авиаперевозчик Air France и ведущий европейский производитель аэрокосмической техники Airbus несут «полную и исключительную ответственность за крушение рейса AF447», обязав каждую выплатить 225 000 евро — максимальный штраф за корпоративное убийство.

Однако часть семей жертв раскритиковала эту сумму, назвав ее символическим наказанием.

Хотя санкции имеют скорее символический характер, решение нанесло серьезный репутационный ущерб обеим компаниям.

Air France и Airbus отрицают какую-либо уголовную ответственность, объясняя произошедшее ошибкой пилота. Они также заявили о намерении обжаловать решение суда.

Решение Парижского апелляционного суда стало кардинальной отменой решения суда низшей инстанции, который в 2023 году вынес оправдательный приговор, признав, что компании допустили ошибки, но доказать их причастность к катастрофе не удалось.

В суде стало известно, что неисправность трубок, забившихся кристаллами льда во время шторма в Атлантическом океане, привела к срабатыванию сигнализации в кабине пилотов и отключению системы автопилота.

Эксперты подчеркнули, что после отказа приборов пилоты начали набор высоты, в результате чего самолет потерял управление и упал в океан.

Адвокаты семей погибших утверждают, что обе компании знали о проблеме с трубками Пито, используемыми для измерения скорости полета, но пилоты не были подготовлены к действиям в такой чрезвычайной ситуации на большой высоте.

Апелляционный суд признал компанию Airbus ответственной за ряд нарушений, в том числе за недооценку серьезности проблем с датчиками и ненадлежащее информирование экипажей эксплуатирующихся авиакомпаний.

Компания Air France была признана виновной в несоблюдении требований по обеспечению подготовки пилотов и надлежащем информировании летных экипажей.

Напомним, 1 июня 2009 года рейс AF447 авиакомпании Air France, следовавший из Рио-де-Жанейро в Париж, упал в Атлантический океан, когда пилоты потеряли управление самолетом.

Среди 216 пассажиров и 12 членов экипажа самолета A330 производства Airbus никто не выжил. Среди погибших — 72 гражданина Франции и 58 граждан Бразилии.

